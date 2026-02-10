В ближайшие семь лет в Татарстане потребуется 84 тысячи работников

Экономике Татарстана в ближайшие семь лет потребуется 84 тыс. специалистов. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на раиса республики Рустама Минниханова.

Он отметил высокий спрос на кадры при низкой безработице и необходимость ранней профориентации и развития дуального образования.

По данным минэкономики Татарстана, на начало года в республике было открыто 43 тыс. вакансий (год назад — 46,4 тыс.). Официально зарегистрированы 3,3 тыс. людей. Коэффициент напряженности составил 0,08 человека на вакансию (годом ранее — 0,07).

Анна Кайдалова