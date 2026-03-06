В Курске может появиться новый спорткомплекс за 298 млн рублей

ОКУ «Управление капитального строительства Курской области» объявило аукцион по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Сеймском округе облцентра. Начальная максимальная цена контракта — 297,8 млн руб., следует из данных портала госзакупок. Заявки на участие принимаются до 16 марта, итоги подведут 17-го.

Проект финансируется за счет средств федерального и регионального бюджетов.

На земельном участке площадью 13,8 тыс. кв. м на пересечении улицы Менделеева и проспекта Ленинского Комсомола, рядом со сквером «Спортивный», планируется строительство одноэтажного спорткомплекса. Он единовременно должен вмещать 35 человек, в течение одной смены — 140 человек. Предполагается, что общая площадь здания составит 2,1 тыс. кв. м, там построят универсальный зал для разных видов спорта и зал тяжелой атлетики. На прилегающей территории обустроят волейбольную, баскетбольную и тренажерную площадки, а также парковку на 35 мест. Гарантия составит пять лет.

Работы по контракту нужно выполнить в два этапа до октября 2027 года: на первом требуется подготовить проектно-сметную и рабочую документацию, выполнить инженерные изыскания, получить заключения государственной экспертизы (до сентября 2026 года). На втором этапе необходимо выполнить работы по строительству и вводу в эксплуатацию объекта.

В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал, что в 2026 году основатель ГК «Хамина» Евгений Хамин планирует построить в Воронеже два спорткомплекса за 1,2 млрд руб.

Мария Свиридова