Венгрия потребовала от Украины объяснений по перевозке денег «Ощадбанком»

Венгрия потребовала от Украины разъяснений по поводу перевозки крупных сумм наличных и золота «Ощадбанком» через свою территорию. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«С января через Венгрию перевезли в общей сложности $900 млн и €420 млн наличными, а также 146 кг золотых слитков», — уточнил господин Сийярто (цитата по MTI). Министр также указал, что груз сопровождали люди, связанные с украинскими спецслужбами.

Петер Сийярто попросил объяснить, предназначены ли эти деньги только для транзита через Венгрию или часть из них могла использоваться на территории республики. «Возникает законный вопрос, не идет ли речь о деньгах украинской военной мафии»,— добавил он. Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии возбудила уголовное дело по подозрению в отмывании денег.

5 марта в Венгрии задержали две инкассаторские машины «Ощадбанка», которые сопровождали семь сотрудников. Среди них, сообщает MTI, находился бывший генерал спецслужб. По информации банка, операция согласована с австрийским Raiffeisen Bank.

«Ощадбанк» со ссылкой на данные посольства Украины и GPS заявлял, что машины находятся в центре Будапешта, «вблизи одной из силовых структур Венгрии». Местонахождение сотрудников банка неизвестно. В Национальном банке Украины потребовали объяснений причин задержания инкассаторских автомобилей. МИД Украины направил Будапешту ноту протеста с требованием освободить сотрудников «Ощадбанка».