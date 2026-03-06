В Минтрансе рассказали о свободной продаже билетов для вылета с Ближнего Востока

Билеты на ближайшие дни из стран Ближнего Востока в Россию начали появляться в свободной продаже. Об этом заявили в Минтрансе РФ. Там отметили, что ситуация с перевозкой российских туристов нормализуется.

В ведомстве сообщили, что планируют выполнить все возвратные рейсы до конца этой недели. Процесс может занять практически всю следующую неделю. Представители Минтранса добавили, что рекомендация приостановить продажу билетов из России в Бахрейн, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжит действовать до 14 марта. Кроме того, до 20 марта ведомство рекомендовало приостановить продажу билетов в Израиль и из него.

По данным Минтранса, до конца дня планируется выполнить 34 вылета с 7,7 тыс. пассажирами в Россию из стран Ближнего Востока. В ведомстве также отчитались, что со 2 марта российские и иностранные авиакомпании выполнили 105 таких рейсов и перевезли в Россию почти 21 тыс. пассажиров.