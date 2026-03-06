На 6 марта запланировано 34 вылета в Россию с Ближнего Востока

На сегодня авиакомпании запланировали 34 вылета с 7,7 тыс. пассажирами в Россию из стран Ближнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

«На каждый из согласованных с зарубежными авиавластями рейсов перевозчики делают перебронирование в соответствии с ранее купленными билетами»,— указано в сообщении ведомства.

В период со 2 по 5 марта российские и иностранные авиакомпании перевезли из ОАЭ и Омана почти 21 тыс. пассажиров, выполнив 105 рейсов. Большую часть — из аэропортов ОАЭ в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар. Восемь рейсов вылетело из Омана.

Выполнить весь план-график полетов планируют до конца текущей недели, уточнили в Минтрансе. Билеты на ближайшие дни из стран Ближнего Востока в РФ стали появляться в свободной продаже у российских авиакомпаний, отметили в ведомстве. Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта. Отмену рейсов в Израиль и из него рекомендовали продлить до 20 марта.