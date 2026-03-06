Путин обсудил проблему нетрезвой езды с губернатором Нижегородской области

Президент России Владимир Путин принял в Кремле губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В своем докладе глава региона заявил о сокращении объема потребляемого в области алкоголя при отсутствии каких-либо жестких мер, но президент согласился с ним не во всем.

По словам господина Никитина, потребление алкоголя в Нижегородской области за 2025 год сократилось на 14,6%, что в три раза опережает среднероссийские темпы воздержания от спиртного.

— Был очень высокий уровень, — отметил Владимир Путин неудовлетворительные показатели региона в прошлом.

— Он был относительно высокий, — попытался отстоять свою область Глеб Никитин.

— По сравнению с другими регионами – высокий.

— Раньше был выше среднероссийского, вы правы абсолютно. Нам надо над этим работать, безусловно. Но сейчас в России за 2025 год упал на 5 процентов, у нас – на 14,6.

— Здорово.

За прошлый год Владимир Путин усмотрел пространство для губернаторского совершенствования в смежной теме пьяных ДТП. Так, по данным президента, в 2025 году в результате вождения в нетрезвом виде 6 тыс. нижегородцев были ранены, а 347 — погибли. Глеб Никитин слова президента подтвердил: «Владимир Владимирович, вы абсолютно правы. 347, на пять человек больше, чем в 2024 году. Я эту цифру тоже помню. Но зато в январе (2026 года. – "Ъ") у нас на 12 человек меньше, чем в прошлом январе». По замечанию губернатора, в регионе считают «каждого человека» по направлениям, где происходит «потеря демографического потенциала».

Степан Мельчаков