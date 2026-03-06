Временные трибуны для мероприятий планируют установить в акватории Новой Голландии

В историческом ансамбле Новая Голландия могут появиться трибуны, размещенные прямо на воде внутреннего бассейна — Ковша. Проект прошел историко-культурную экспертизу, положительное заключение которой опубликовано на сайте КГИОП 6 марта. Согласно документу, конструкция будет временной, круглогодичного использования, и подлежит демонтажу не позднее 2031 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Трибуны представляют собой открытую металлическую пространственную конструкцию на свайном основании, размещенную на уровне верха набережной («по зеркалу воды»). У объекта не будет кровли, стационарных ограждений и собственного освещения. Эксперты отмечают, что водная структура острова — бассейн-ковш, каналы и набережные — является ключевым историко-планировочным элементом ансамбля, однако само зеркало воды сегодня используется как рекреационное пространство.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что оператор острова Новая Голландия получит собственный прогулочный теплоход. В ближайшее время петербуржцы смогут прокатиться на однопалубном судне проекта «Сити круиз», оно рассчитано на 90 пассажиров.

Андрей Маркелов