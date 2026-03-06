Украина вернет в Россию еще одного жителя Курской области

Еще один житель Суджанского района Курской области вернется домой по договоренностям между уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и ее украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, а также при содействии Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщили в аппарате госпожи Москальковой.

На Украине остаются еще девять жителей Курской области, напомнили в агентстве. Россияне находятся там уже больше года.

6 февраля в Россию были возвращены трое жителей Курской области. По словам Татьяны Москальковой, РФ продолжает бороться за возвращение еще 10 жителей региона. 150 человек, которых во время боевых действий в Курской области перевезли на Украину, уже вернулись домой, уточняла омбудсмен.