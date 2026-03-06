Мусульмане в Кашмире вышли на акцию протеста с портретами Али Хаменеи

По данным агентства Nikkei, военная операция Израиля и США против Ирана и убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи вызвала протесты среди мусульманской части населения в контролируемой Индией части Кашмира. На улицы местных городов вышли мусульмане в траурных одеждах, в руках у них были портреты Али Хаменеи, флаги Ирана и черные флаги (черный цвет — символ шиитов, которые составляют в Иране подавляющее большинство). Протестующие скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги.

Как отмечают индийские СМИ, демонстрации привели к тому, что власти усилили меры безопасности в регионе. Работа местных учебных заведений приостановлена до 7 марта, скорость работы мобильного интернета замедлена, на многих улицах стоят усиленные посты полиции и сил безопасности. Главный министр союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдалла накануне провел совещание с представителями религиозных общин, призвав их к сохранению спокойствия и недопущению межконфессиональных столкновений.

Евгений Хвостик