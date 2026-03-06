Самый громкий предстарт сезона в Шерегеше

В Новосибирске прошла закрытая презентация инвестиционных проектов в Шерегеше, которые реализуются в партнерстве One Company и «СДС-Строй». Мероприятие собрало более 300 гостей и стало одним из самых заметных предстартов сезона.

Главная тема встречи — будущее Шерегеша. Курорт сейчас развивается особенно быстро: появляются новые кластеры застройки, расширяется инфраструктура, а один из самых ожидаемых проектов — собственный аэропорт, который планируют открыть к 2030 году. Это серьезно изменит доступность курорта и усилит туристический поток.

На презентации показали проекты, которые станут частью нового этапа развития Шерегеша. Комплекс «Шория Град» открыл продажи коммерческих помещений в сельском доме комплекса и получил обновлённую концепцию и продолжение — «Шория Град 2.0». Также впервые представили новый проект «Алтын-Шор» — комплекс гостиничных апартаментов уровня 4 звезды в новом кластере Шерегеша прямо у подножия горы.

Узнайте больше на сайте: https://shoriya-grad42.ru/about/

