В Дагестане помощь в трудоустройстве оказана 11 тысяч человек
В 2025 году в Дагестане по программе содействия занятости населения помощь в трудоустройстве оказана 11 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Из этого числа 5,5 тыс. человек устроены на постоянные рабочие места, более 1 тыс. — направлены на общественные работы.
Кроме этого, на временные работы на каникулах были привлечены 7,5 тыс. школьников.
По 180 тыс. руб. на открытие своего дела получили 76 безработных.
Таким образом, на 1 января 2025 года в республике было трудоустроено 65% граждан из числа искавших работу, что выше установленного плана Минтрудом РФ (62%).