В Дагестане помощь в трудоустройстве оказана 11 тысяч человек

В 2025 году в Дагестане по программе содействия занятости населения помощь в трудоустройстве оказана 11 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Из этого числа 5,5 тыс. человек устроены на постоянные рабочие места, более 1 тыс. — направлены на общественные работы.

Кроме этого, на временные работы на каникулах были привлечены 7,5 тыс. школьников.

По 180 тыс. руб. на открытие своего дела получили 76 безработных.

Таким образом, на 1 января 2025 года в республике было трудоустроено 65% граждан из числа искавших работу, что выше установленного плана Минтрудом РФ (62%).

Наталья Белоштейн