Зарплатные предложения челябинских инженеров-энергетиков за год выросли на 65%

В Челябинской области этой зимой инженерам-энергетикам в среднем предлагали зарплату 106,7 тыс. руб., что на 65% больше показателя прошлой зимы. По динамике роста жалованья в нефтегазовой отрасли региона такие специалисты заняли первое место, сообщает «Авито Работа».

На втором месте оказались инженеры-технологи. Сейчас они могут зарабатывать в среднем 120,2 тыс. руб. За год их жалованье увеличилось на 20%. По России в топ-3 попали бурильщики (предлагаемая зарплата — 200 тыс. руб.; динамика роста — +60%), сварщики (167,1 тыс. руб.; +57%) и инженеры-геодезисты (105,2 тыс. руб.; +45%).

Виталина Ярховска