Обвиняемого в убийстве медсестры в Рефтинском заключили под стражу

Суд поместил под стражу до 3 мая 41-летнего Сергея Блискунова — жителя Рефтинского (поселок под Асбестом, Свердловская область), который обвиняется в убийстве медсестры, своей бывшей супруги, по ч.1 ст. 105 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Асбестовский городской суд Сергей Блискунов

Фото: Асбестовский городской суд

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, обвиняемый выразил сожаление о случившемся, раскаяние и готовность любым путем искупить вину. «Я попросил моих коллег, представителей ОВД Асбеста, где в одной из камер ИВС содержался под стражей главный фигурант этой громкой криминальной истории, спросить у обвиняемого: хотел бы он принять участие в похоронах погибшей от его многочисленных тяжелых ножевых ранений супруги и хотел бы он попросить прощения у родных за неадекватный и абсолютно дикий поступок? Услышав такой явно неожиданный вопрос, протрезвевший задержанный не сдержался и реально заплакал со словами: "Конечно, да. Я же ее любил"»,— рассказал Валерий Горелых.

По версии следствия, 4 марта ранее судимый обвиняемый, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, нанес 18 ножевых ранений 38-летней супруге — с февраля они находились в бракоразводном процессе и проживали отдельно друг от друга. Преступление произошло в обеденное время в Рефтинском подразделении городской больницы Асбеста, где работала медсестра. Она скончалась на месте. С места преступления обвиняемый направился в свой гараж, но по дороге его задержали сотрудники полиции. У пары за время брака родились шесть дочерей, все они являются несовершеннолетними.

Ирина Пичурина