В убийстве медсестры в здании больницы в Рефтинском подозревают бывшего мужа

В Рефтинском (поселок под Асбестом в Свердловской области) местного жителя подозревают в убийстве своей бывшей жены в местном отделении городской больницы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. У них осталось шесть дочерей.

Подозреваемый нанес ножевые ранения 38-летней медсестре. Она скончалась на месте. Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый с места преступления направился в свой гараж, но по дороге его задержали сотрудники полиции.

«На вопрос оперуполномоченных о причинах поступка фигурант хладнокровно заявил, что обижен на свою супругу из-за того, что они расстались»,— рассказал полковник Горелых. У подозреваемого и убитой было шесть дочерей, их передали сестре женщины.

Как уточнили в пресс-службе свердловской прокуратуры, с февраля 2026 года супруги находились в бракоразводном процессе и проживали отдельно друг от друга.

Ранее подозреваемый уже был судим: дважды за кражу, за угон, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, причинение легкого вреда здоровью, нарушение правил дорожного движения. В последний раз из колонии он освободился в 2008 году, последняя судимость была в 2023 году.

Следственный отдел СК по Асбесту завел дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, назначают судебные экспертизы. Расследование на контроль взяла прокуратура Свердловской области.

Анна Капустина