Обладатель Кубка Стэнли Джон Карлсон обменян из «Вашингтона» в «Анахайм»

Американский защитник Джон Карлсон в результате обмена перешел из «Вашингтон Кэпиталс» в «Анахайм Дакс». Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: Nick Wass, File / AP Фото: Nick Wass, File / AP

Взамен столичный клуб получил условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2026 или 2027 года, а также выбор в третьем раунде драфта 2027 года. «Решимость, лидерские качества, настойчивость и мастерство Джона помогли нашему клубу достичь новых высот и закрепили за ним статус одного из величайших хоккеистов в истории ''Кэпиталс''»,— приводит пресс-служба команды слова генерального менеджера «Вашингтона» Криса Патрика.

Джону Карлсону 36 лет. На драфте 2008 года он был выбран «Вашингтоном» под общим 27-м номером. На протяжении всей карьеры американец выступал за «Кэпиталс», став самым результативным защитником в истории клуба. На его счету 771 очко (166 шайб + 605 результативных передач) в 1143 матчах регулярного чемпионата. В 137 играх play-off хоккеист набрал 78 (21+57) очков. В 2018 году Джон Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли.

«Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен, набрав 69 очков после 63 игр. «Анахайм» с 71 очком по итогам 61 встречи идет вторым в Тихоокеанском дивизионе.

Таисия Орлова