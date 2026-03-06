Усадьбу Визгалова в центре Уфы исключили из списка охраняемых объектов

Начальник Башкультнаследия Салават Кулбахтин подписал приказ об отказе во включении так уфимской усадьбы Александра Визгалова на улице Гоголя, 50 в список памятников истории и культуры. Документ, подписанный 2 февраля, опубликован на портале правовой информации 5 марта.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце прошлого года Башкультнаследие опубликовало акт экспертизы, которая не нашла в здании, построенном в 1870-е годы, особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной и эстетической значимости. Экспертизу проводила директор омского ООО «Строймир» Наталья Удина по контракту Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии с ООО «Центр экспертизы» из Кировской области.

Тем же приказом господина Кулбахтина старинный дом исключен из списка выявленных объектов культурного наследия регионального значения. Против снятия охранного статуса с усадьбы Визгалова выступили движение «Архзащита Уфы», а также представители регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Идэль Гумеров