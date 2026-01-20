Старинная усадьба в центре Уфы может потерять охранный статус

Экспертиза не нашла поводов для включения уфимской усадьбы Александра Визгалова на улице Гоголя, 50 в реестр памятников истории и культуры, следует из акта, опубликованного на сайте Башкультнаследия.

Акт составила директор омского ООО «Строймир» Наталья Удина, оценка проводилась по договору Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии с ООО «Центр экспертизы» (Кировская область). Стоимость контракта составила 1,1 млн руб.

Двухэтажное здание с мезонином, построенное в 1870-е годы, находится в квартале улиц Гоголя, Свердлова, Карла Маркса и Коммунистической. Из публикации в журнале «Бельские просторы» следует, что до 1910 года усадьбой владели мещане Визгаловы, пока ее не выкупил гласный Уфимской городской думы Абдулхай Шамсонов. Еще через шесть лет дом приобрел один из крупнейших предпринимателей города Сабирзян Шамгулов — ему здание принадлежало до национализации, которая случилась по окончании гражданской войны.

В марте 2020 года дом вместе с соседней усадьбой Симонова включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.

По мнению госпожи Удиной, дом Визгалова «не обладал особой, т. е. выдающейся исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической значимостью». Кроме того, считает эксперт, на сегодня нет достаточных научных данных для воссоздания объекта.

Кроме акта, Башкультнаследие опубликовало сводку предложений, поступивших в рамках публичного обсуждения экспертного заключения. На портале ведомства опубликовано одно предложение, в котором выражается несогласие с отрицательными выводами экспертизы. Против снятия охранного статуса с усадьбы Визгалова выступает движение «Архзащита Уфы», а также представители регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

«Акт историко-культурной экспертизы дополнительно обсуждали на общественном совете Башкультнаследия. Четверо участник его поддержали, двое проголосовали против»,— прокомментировал "Ъ-Уфа" представитель управления Айнур Муслюмов.

