В УМВД и ОГИБДД белгородского Старого Оскола сменилось руководство

В Старом Осколе Белгородской области сменили руководителей местных УМВД и ОГИБДД. Их возглавили полковник Роман Емельянов и майор Вячеслав Русских. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Роман Емельянов родился в 1979 году в Старом Осколе. В 1997-м поступил в Белгородский юридический институт МВД России. После его окончания в 2000 году начал карьеру в отделе милиции №1 УВД Старого Оскола и Старооскольского района на должности оперуполномоченного уголовного розыска. С 2005 по 2018 год прошел путь от начальника отделения уголовного розыска до замначальника отдела полиции № 1 городского УМВД, впоследствии был назначен его руководителем. С августа 2018 года занимал должность заместителя главы УМВД России по Старооскольскому горокругу. Вячеслав Русских родился в Белгороде. Окончил местный юридический институт МВД России, затем стал инспектором ДПС. В 2016 году перешел на службу в качестве командира взвода в город Шебекино. В 2019-м возглавил Шебекинское ГАИ.

Господин Русских сменил на посту начальника ОГИБДД УМВД России по Старому Осколу Михаила Кашкина, последнее упоминание о котором в соцсетях Госавтоинспекции относится к маю 2025 года. В июне белгородский СКР сообщил о предъявлении бывшему начальнику старооскольского ГАИ обвинения в получении взятки в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По версии следствия, с июля 2023 года по октябрь 2024-го фигурант получил от директора местной компании и лиц, с которыми у фирмы были договорные отношения, вознаграждение в виде услуг стоимостью порядка 400 тыс. руб. Речь шла о перевозке строительных материалов и чернозема на принадлежащий обвиняемому земельный участок.

Кабира Гасанова