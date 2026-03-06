В ЕС запретили называть стейками блюда с заменителями мяса
Европарламент и Совет ЕС согласовали новые нормы маркировки блюд из растительных заменителей мяса. Среди наименований, которые нельзя использовать в таких случаях,— «стейк», «ребра», «бекон», «курица», «говядина» и другие (всего 31 наименование). Законодатели объясняют, что вегетарианские блюда нельзя будет называть словами, непосредственно обозначающими части туши животного или конкретные виды мяса.
Фото: Phil Noble / Reuters
В отличие от более ранней версии законопроекта, представленной в октябре 2025 года, блюда из заменителей мяса можно будет называть бургерами, сосисками и наггетсами. Германская организация ProVeg Deutschland, поддерживающая сокращение потребления мяса, заявила, что «приветствует отказ от широкого запрета с суровыми рекомендациями, но по-прежнему считает, что новые ограничения излишни».
Один из авторов законопроекта Селин Имар, депутат Европарламента от правоцентристской Европейской народной партии, назвала его «несомненным успехом для наших фермеров-животноводов». По ее мнению, он способствует «признанию ценности труда животноводов и защищает их продукцию… от недобросовестной конкуренции».