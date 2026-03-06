В ЕС запретили называть стейками блюда с заменителями мяса

Европарламент и Совет ЕС согласовали новые нормы маркировки блюд из растительных заменителей мяса. Среди наименований, которые нельзя использовать в таких случаях,— «стейк», «ребра», «бекон», «курица», «говядина» и другие (всего 31 наименование). Законодатели объясняют, что вегетарианские блюда нельзя будет называть словами, непосредственно обозначающими части туши животного или конкретные виды мяса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

В отличие от более ранней версии законопроекта, представленной в октябре 2025 года, блюда из заменителей мяса можно будет называть бургерами, сосисками и наггетсами. Германская организация ProVeg Deutschland, поддерживающая сокращение потребления мяса, заявила, что «приветствует отказ от широкого запрета с суровыми рекомендациями, но по-прежнему считает, что новые ограничения излишни».

Один из авторов законопроекта Селин Имар, депутат Европарламента от правоцентристской Европейской народной партии, назвала его «несомненным успехом для наших фермеров-животноводов». По ее мнению, он способствует «признанию ценности труда животноводов и защищает их продукцию… от недобросовестной конкуренции».

Яна Рождественская