Европарламент запретил называть вегетарианские продукты стейками и бургерами

Европарламент большинством голосов поддержал запрет называть блюда из растительных заменителей мяса «стейками», «бургерами», «сосисками» и другими наименованиями, традиционно обозначающими продукты из мяса. Также эти названия нельзя будет использовать для мяса, выращенного в лаборатории из клеток животных. Законопроект поддержали 355 парламентариев, против высказались 247. Для вступления в силу этот закон еще нужно согласовать со странами—членами ЕС.

Законопроект был предложен правоцентристской Европейской народной партией (ЕНП). «Стейк сделан из мяса — и точка. Использование таких наименований только для настоящего мяса обеспечивает честность на этикетках, защищает фермеров и защищает европейские кулинарные традиции. Называть (продукты из растительных заменителей.— “Ъ”) "мясом" значит вводить потребителей в заблуждение»,— заявила депутат от ЕНП и один из авторов законопроекта Селин Имар. Этот законопроект поддержали многие европейские фермеры и производители мяса.

Против него выступали многие компании, производящие наряду с мясными блюдами продукты из растительных заменителей, в том числе сеть фастфуда Burger King, супермаркеты Aldi и Lidl. Они даже подготовили совместное заявление, в котором говорилось, что потребители в состоянии отличить мясо от растительных аналогов, а необходимость «использовать незнакомые наименования существенно усложнит доступ (таких заменителей.— “Ъ”) на рынок и замедлит внедрение инноваций».

Яна Рождественская