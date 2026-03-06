Казанский государственный цирк в этом году на протяжении пяти месяцев будет показывать национальный татарский спектакль-фэнтези «Мирас» в столичном цирке Будапешта. Это первые гастроли российской цирковой программы в Западной Европе за последние четыре года, сообщает пресс-служба цирка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский цирк покажет спектакль в столице Венгрии

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казанский цирк покажет спектакль в столице Венгрии

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Показы в Будапеште начнутся 18 апреля и продлятся до середины сентября.

«Мирас» создан в 2025 году в Казани и рассказывает о культуре татарского народа через цирковое искусство. Летом прошлого года в столице Татарстана цирк провел 69 представлений, которые посетили более 127 тыс.зрителей.

Бюджет постановки составил 100 млн руб., по подсчетам «Ъ», кассовые сборы за время показов в Казани достигли 240 млн руб.

Анна Кайдалова