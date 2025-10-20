Страх, смех и секс: шоу «Одержимые» в Казани

18 октября в Казанском цирке состоялась премьера экстрим-шоу «Одержимые». Бюджет постановки — 30 млн руб. В июне Казанский цирк представил шоу «Мирас» с бюджетом в 100 млн руб. (по подсчетам «Ъ», кассовые сборы за время показов в Казани составили 240 млн), шоу с гастролями сейчас находится в Минском цирке. Экстрим-шоу «Одержимые» поставлено в сотрудничестве с мультимедиа студией Formate — организаторами международного фестиваля медиаискусств «НУР». В номерах задействованы и казанские артисты, и приглашенные звезды. В преддверии премьеры корреспондент «Ъ» поговорил с режиссером шоу, заслуженным артистом России Андреем Шарниным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Шарнин на генеральной репетиции экстрим-шоу «ОдержиМЫе» в Казанском цирке.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Андрей Шарнин на генеральной репетиции экстрим-шоу «ОдержиМЫе» в Казанском цирке.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Добрый день, почему такое название, «Одержимые»?

Добрый день! Когда люди становятся артистами цирка, они 24 часа в сутки думают про свою работу, даже отдыхая, в свой законный выходной день, они волей-неволей постоянно говорят о работе, то есть они именно одержимые цирком. Здесь собралась программа таких вот единомышленников. Почему в названии выделены буквы «мы»? Потому что мы — именно те одержимые цирком люди. И мы хотим заразить своей энергией, позитивом зрителей.

Какие ожидания от постановки, особенно на фоне успешного шоу «Мирас»?

Так как я в качестве режиссера творческой команды тоже принимал участие в постановке «Мирас», я понимаю, что будет непросто. Потому что «Мирас» создавался на основе национальных традиций, на основе татарской культуры — этим он привлек большое внимание и имел большой успех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» («Наследие») премьера в Казанском цирке

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Национальный спектакль-фэнтези «Мирас» («Наследие») премьера в Казанском цирке

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Но я могу сравнить это с кухней. Вы, условно говоря, хорошо пообедали: и первое, и второе, с рыбой, с мясом, был прекрасный салат, десерт — вы полностью насытились. Но если вам предложить такой же обед снова, вы скажете, что хотите уже чего-то другого.

В этом смысле концепция нашего шоу «Одержимые» немножко другая: показать предельные возможности человека. Это представление будет другим блюдом, оно отличается, но, тем не менее, оно не хуже, оно просто вызывает другие эмоции.

Какие эмоции вы хотите вызвать у зрителя?

В какой-то момент — страх, например...

Как говорил один из историков цирка Евгений Кузнецов, цирк держится на трех китах, на трех «С» — это страх, смех и секс. Все это присутствует в нашей программе — будет страшно, смешно и эмоционально взволновано.

Представление открывают велосипедисты на БМХ — это довольно редкий номер для цирка?

50 лет назад во Франции возник такой цирк — «Артхаус». Они выступали на открытых пространствах типа стадионов в стилистике «панк-рок», там работали и мотоциклы, и велосипеды. Это редкий жанр. Здесь ребята прыгают с трамплинов, делают сальто. Это то, что можно увидеть на соревнованиях, это не присуще цирку. Но это определенный риск.

Какие номера еще можете отметить?

У воздушной гимнастки на трапеции Валерии Шешуковой номер прямо на грани, называется «Преодоление». Силач Феруз Юсупов крутит тяжелые бревна, плюс сажает еще двух девчонок, не меньше 50 килограмм каждая — это о достижении человеческого тела и духа. Есть в программе обезьянки-капуцины Андрея Теплыгина — нельзя все время бояться, нужно немножко посмеяться, расслабиться.

Безусловно, надо отметить наших клоунов. В дуэте работают дедушка и внук — Сергей Просвирин и Андрей Кисилевский. Просвирин — заслуженный артист России, призер Международного фестиваля циркового искусства г. Монте-Карло (Монако), это своеобразный цирковой «Оскар».

У нас прекрасные ребята, молодые жонглеры из Детской цирковой школы (постановщик — Светлана Шарапова), они делают первые шаги и, несмотря на возраст, выполняют очень сложные трюки.

Какой номер самый страшный?

Номер заслуженных артистов России Артура и Карины Багдасаровых. Что говорить, зеленые глаза тигра, который смотрит на человека, заставляют волосы на голове шевелиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экстрим-шоу «ОдержиМЫе» в Казанском цирке

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Экстрим-шоу «ОдержиМЫе» в Казанском цирке

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В финале программы — мотоциклисты в шаре под руководством Эдварда Прокопьева, они делают рискованные трюки.

Что все эти номера должны сказать зрителю, о чем в итоге представление?

Все это, по нашему замыслу, должно оставлять у зрителя, во-первых, ощущение, что он увидел то, что просто на улице невозможно увидеть, а с другой стороны — что нет предела человеческих возможностей. И в принципе каждый зритель, если у него есть какая-то мечта, поймет, что все вполне осуществимо, нужно только сильно этого желать.

Беседовал Александр Третьяков