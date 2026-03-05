Песков: война в Иране не влияет на цены на топливо в России

Международная конъюнктура, связанная с войной в Иране, не может быть причиной колебания цен на топливо в России. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что правительство отслеживает ситуацию, связанную с кризисом на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее пресс-секретарь президента отмечал, что страны Европы не обращались к России с просьбами возобновить или увеличить поставки энергоносителей после начала военной операции в Иране. Министр энергетики Норвегии Терйе Осланд допускал, что Евросоюз может вернуться к обсуждению запрета импорта нефти и газа из России.

Дискуссии спровоцированы эскалацией на Ближнем Востоке и решением Ирана закрыть Ормузский пролив — единственный выход для поставок нефти из стран Персидского залива. В Исламской Республике также пригрозили сжигать все суда, которые пытаются пересечь коридор. После этого газ в Европе впервые с января 2023 года превысил $750 за 1 тыс. куб. м. Глобальный нефтегазовый сектор из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и блокировки Ираном одного из ключевых экспортных маршрутов — Ормузского пролива — лишился около четверти трафика нефти и сжиженного природного газа.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Сырье не дотекает до рынков».

Анастасия Домбицкая