Застройщика арестовали за аферу при реконструкции поликлиники под Новосибирском

Колыванский райсуд Новосибирской области по ходатайству следствия отправил в СИЗО руководителя строительной компании «АСК» Сергея Веклича, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — десять лет лишения свободы). Предпринимателя заключили под стражу до 4 мая.

Как указывается в сообщении суда, по версии следствия, обвиняемый и пока неустановленные лица якобы внесли изменения в проектно-сметную документацию по реконструкции здания поликлиники при Колыванской центральной районной больнице. В результате бюджету Новосибирской области причинен ущерб на сумму 9,6 млн руб. Работы проводились в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Главу СК «АСК» Сергея Веклича задержали вчера, 5 марта, в аэропорту Толмачево, сообщал «Ъ-Сибирь».

Илья Николаев