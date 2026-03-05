В аэропорту Толмачево задержан подрядчик реконструкции Колыванской ЦРБ

В новосибирском аэропорту Толмачево задержан директор подрядной организации. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реконструкции «Колыванской ЦРБ», сообщает прокуратура региона. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Сергее Векличе, который возглавляет ООО СК «АСК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ходе проверки надзорного ведомства, которая была организована из-за задержки строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Северное в рамках госпрограммы, прокуратура выяснила, что та же организация выполняла контракт на реконструкцию поликлиники в Колыванской центральной районной больнице.

Работы проходили в рамках нацпроекта «Здравоохранение», контракт был подписан между «АСК» и ГКУ «Управление капитального строительства» Новосибирской области в 2023 году. По версии правоохранителей, фигурант дела похитил более 9,5 млн руб., заменив поставленное оборудование на более дешевое.

Александра Стрелкова