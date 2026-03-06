С предприятия Невинномысска взыскали 5 млн рублей за смерть рабочего

По иску прокуратуры с одного из предприятий Невинномысска взыскано 5,5 млн руб. компенсации за гибель сотрудника из-за несчастного случая на производстве. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Организация отказалась компенсировать в добровольном порядке моральный вред, причиненный супруге погибшего и двум его несовершеннолетним детям, оставшимся без кормильца. В связи с этим прокурор направил исковое заявление в суд о взыскании с предприятия в пользу семьи компенсации морального вреда»,— отметили в надзорном органе.

Требования прокурора судом удовлетворены. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.

Наталья Белоштейн