Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С предприятия Невинномысска взыскали 5 млн рублей за смерть рабочего

По иску прокуратуры с одного из предприятий Невинномысска взыскано 5,5 млн руб. компенсации за гибель сотрудника из-за несчастного случая на производстве. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Организация отказалась компенсировать в добровольном порядке моральный вред, причиненный супруге погибшего и двум его несовершеннолетним детям, оставшимся без кормильца. В связи с этим прокурор направил исковое заявление в суд о взыскании с предприятия в пользу семьи компенсации морального вреда»,— отметили в надзорном органе.

Требования прокурора судом удовлетворены. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все