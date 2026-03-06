Более половины субсидий на нижегородские модульные гостиницы получит одно юрлицо

Минтуризма Нижегородской области распределило субсидии на создание модульных гостиниц в 2026 и 2027 годах. Получателями 190,7 млн руб. станут девять предпринимателей и юридических лиц, указано в документе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Более половины этих средств получит предприниматель Антон Александрович Убин: 19,1 млн руб. на проект «База отдыха "Юг"» в 2026 году и 81,8 млн руб. на проект «База отдыха "Море"» в 2026/27 годах.

ООО «Флагман» получит в 2027 году 24,2 млн руб. на второй этап проекта «Шестое чувство», ООО «ПФК Система» — 16,1 млн руб. на создание корпуса в границах загородного клуба «Ранчо 36», ООО «Альва Айти» — 10,8 млн руб. на проект «Точка Немо Нижний Новгород».

Остальные проекты получат менее 10 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», федеральные субсидии Нижегородской области на модульные гостиницы в 2025 — 2027 годах составят 185,6 млн руб.

Галина Шамберина