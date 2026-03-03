Художественный руководитель и директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский может занять пост ректора Школы-студии МХАТ, сообщил источник «Ъ», близкий к ученому совету вуза, и подтвердил источник «Ъ» в окружении господина Хабенского. Константин Хабенский информацию не комментирует.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам первого источника, помимо Константина Хабенского, обсуждалась кандидатура Вадима Верника — заместителя директора МХТ имени А. П. Чехова по связям с общественностью.

Вместе с тем в уставе Школы-студии МХАТ указывается, что «совмещение должности ректора с другой оплачиваемой руководящей должностью внутри или вне института не разрешается», но художественно-творческое руководство является одним из исключений.

23 января министр культуры Ольга Любимова назначила режиссера Константин Богомолова на должность и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Трудовой договор с господином Богомоловым был заключен на период до проведения выборов ректора.

Впоследствии несколько российских актеров опубликовали в своих соцсетях обращение учеников Школы-студии к Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть решение о назначении. В обращении отмечалось несоблюдение традиций преемственности: по их мнению, возглавить вуз должен воспитанник Школы-студии.

11 февраля Константин Богомолов был освобожден от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию, сообщили в министерстве. Должность ректора вуза стала вакантной после смерти Игоря Золотовицкого, который занимал этот пост последние 13 лет.

