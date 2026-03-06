РЖД ввели 50%-ю скидку на перевозку черных металлов из Череповца

Правление ОАО «РЖД» утвердило скидки на некоторые направления перевозки грузов до конца 2026 года, сообщили в пресс-службе компании. Меры обосновали желанием привлечь дополнительные объемы грузов на железнодорожный транспорт.

Так, компания ввела скидку в 50% на перевозки черных металлов из Череповца по России, а также через некоторые пограничные станции рядом с Казахстаном и Азербайджаном и станцию Владикавказ. Аналогичная скидка будет действовать на перевозки алюминиевой, латунной, медной катанки со станций Багульная и Гончарово (Иркутская область), Кандалакша (Мурманская область) и Красноярск-Северный.

Кроме того, скидка 30% предлагается на перевозки листовой стали со станции Аша (Челябинская область) на станции Западно-Сибирской и Московской железных дорог. Скидки в 22– 23% будут действовать на перевозки чугуна в полувагонах из Новотроицка (Оренбургская область) в Новороссийск и из Тамерлана в Пирит (Челябинская область). Компания также вводит скидку в 13% на внутрироссийские и экспортные перевозки нефтепродуктов в цистернах со станции Ветласян (Республика Коми).

В РЖД также отметили, что расширили список станций, с которых возможна отправка со скидкой легковых автомобилей в вагонах-автомобилевозах.

Как писал «Ъ», в 2025 году грузооборот на сети ОАО «РЖД» сократился на 1,8%, до 2478,5 млрд тонно-км, погрузка на сети снизилась на 5,6%, до 1115,8 млн тонн. В 2026 году компания планирует увеличивать перевозки грузов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Погрузка подкинула проблем».