Дочерняя компания ЦИАН вышла из реестра операторов финансовых платформ ЦБ

Банк России исключил АО «Финансовая платформа» — дочернюю компанию ЦИАН, занимавшуюся онлайн-одобрением и решениями по ипотеке и потребительским кредитам, — из реестра операторов финансовых платформ. Уведомление опубликовано на сайте регулятора.

Решение об исключении компании из реестра принято после ее заявления о прекращении деятельности оператора финансовой платформы. «В связи с заменой технологического решения по подбору и удаленному получению ипотеки на нашей платформе мы приняли решение добровольно выйти из реестра финансовых платформ»,— сообщила пресс-служба ЦИАН (цитата по «Интерфаксу»).

Центробанк зарегистрировал в реестре АО «Финансовая платформа» в апреле 2023 года. Сервис прекратил работу в качестве оператора 20 января 2026 года.