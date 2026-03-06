«Выплаты, утвержденные в Новороссийске, позволяют провести косметический ремонт»

В ночь с 1 на 2 марта Новороссийск подвергся массированной атаке ВСУ, в результате которой повреждения получили более 100 жилых домов. Как сообщал глава города Андрей Кравченко, три частных дома в Восточном районе сгорели почти полностью, и администрация пообещала оказать содействие всем пострадавшим. В Новороссийске сумма выплаты на проведение ремонта после атаки БПЛА утверждена из расчета 9 тыс. руб. за один квадратный метр. Достаточно ли этой суммы для проведения оперативных восстановительных работ, «Ъ-Новороссийск» рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Ольга Борисова

Фото: предоставлено автором

«На территории РФ утверждены единые выплаты социальной поддержки для граждан, чье имущество пострадало в результате атак БПЛА: единовременная материальная помощь в размере 15 675 руб. на человека, за частичную утрату имущества первой необходимости выплата составит 78 375 руб., за полную — 156 750 руб. В Белгородской и Курской областях дополнительно действуют выплаты на аренду жилья, коммунальные услуги и другие расходы: 20 тыс. руб. (для многодетных семей — 40 тыс. руб.).

В Новороссийске утверждены выплаты на ремонт поврежденных помещений — 9 тыс. руб. за 1 кв. м. При наличии помещения в 50 кв. м выплата составит 450 тыс. руб.

В Белгородской области предусмотрена компенсация за утрату автомобиля и списание долга по ипотеке в случае полного разрушения жилья, находившегося в залоге у банка. В Курске и Новороссийске подобные меры пока не введены, что связано с особенностями локальных ситуаций и степенью утраты имущества гражданами.

Рассмотрим достаточность выплат. Выплата в 78 375 руб. на приобретение утраченных вещей первой необходимости в зимний период позволяет приобрести комплект обуви, куртку, шапку и два бюджетных комплекта одежды, обеспечивая базовые потребности. Что касается предметов домашнего обихода, то при необходимости замены холодильника (от 25 тыс. руб.), плиты (от 18 тыс. руб.), микроволновки (от 5 тыс. руб.) и электрочайника (от 3,5 тыс. руб.) общая сумма составит 51,5 тыс. руб. Для семьи из 3–4 человек такие траты остаются в рамках предусмотренной поддержки.

Выплаты, утвержденные в Новороссийске на ремонт жилых помещений (9 тыс. руб. за кв. м), позволяют оперативно провести косметический ремонт: покраску стен, потолка, замену стекол.

Даже при более существенных повреждениях, например, стен, крыши или окон, эти средства служат надежной базой для начала восстановительных работ, что позволяет сократить сроки приведения жилья в порядок.

Существующие нормативно-правовые акты разработаны с учетом средних расходов на компенсацию утраченного имущества и устранение последствий. В подавляющем большинстве случаев этих мер достаточно для удовлетворения базовых потребностей граждан. Они направлены на поддержку населения в сложной жизненной ситуации и позволяют людям быстрее вернуться к нормальной жизни».