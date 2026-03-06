Защитник «Колумбуса» Иван Проворов признан третьей звездой дня в НХЛ

Российского защитника «Колумбус Блю Джекетс» Ивана Проворова признали третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В домашнем матче против «Флорида Пантерс» он забил гол и записал в свой актив две результативные передачи.

Фото: Russell LaBounty / Imagn Images / Reuters

«Колумбус» одержал победу со счетом 4:2. У победителей также отличились Мэтью Оливер, сделавший дубль, и Бун Дженнер. Результативной передачей отметился форвард Кирилл Марченко. У проигравших шайбы забросили Нико Миккола и Сэм Беннетт.

Первой звездой стал шведский форвард «Нэшвилл Предаторс» Филип Форсберг, набравший три очка (гол и две передачи) в домашней встрече с «Бостон Брюинс». Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. В составе «Нэшвилла» голевой пас отдал нападающий Федор Свечков.

Второй звездой игрового дня признали канадского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафреньера. Его команда на своем льду одолела «Торонто Мейпл Лифс» — 6:2. Форвард забросил победную шайбу, а также отличился двумя передачами. У победителей гол также забил российский защитник Владислав Гавриков.

Таисия Орлова