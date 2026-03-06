Fars: 20 человек погибли при ударе по детской площадке и станции скорой помощи в Иране

Как минимум 20 мирных жителей погибли при ударе США и Израиля по детской площадке и зданию экстренной службы в иранском городе Зибашехр, расположенном под Ширазом. Об этом пишет агентство Fars.

Еще 30 человек получили ранения, уточнило агентство. Среди погибших — два сотрудника скорой помощи. Ранее об их гибели сообщила иранская гостелерадиокомпания.

По данным иранского общества Красного Полумесяца, с начала военных действий США и Израиля в Иране погибли более 1,3 тыс. человек. Кроме того, при ударах в республике повреждены свыше 3,6 тыс. гражданских объектов, в том числе 3 тыс. жилых домов и 13 медицинских и фармацевтических центров. Большинство ударов пришлось по густонаселенным жилым районам.