Красный Полумесяц заявил о повреждении более 3,5 тыс. гражданских объектов в Иране

При ударах США и Израиля по Ирану были повреждены более 3,6 тыс. гражданских объектов, включая 3 тыс. жилых домов и 13 медицинских и фармацевтических центров. Об этом рассказал глава иранского Красного Полумесяца Пир Хоссейн Коливанд.

По словам господина Коливанда, в Тегеране удары пришлись по больницам Ганди, Вали-Аср, Хатам аль-Анбия и Мотаххари. Американо-израильские атаки повредили также 528 коммерческих объектов и девять учреждений Красного Полумесяца, включая его реабилитационный центр, указали в гуманитарной организации. Большинство этих ударов были нанесены по «густонаселенным жилым районам», добавил глава Красного Полумесяца.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. На 3 марта иранский Красный Полумесяц оценивал общее число погибших в результате американо-израильских ударов в 787 человек. Тогда в организации отмечали, что всего по 153 районам Ирана нанесли свыше 1 тыс. ударов, при которых повреждены 504 объекта.