Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Северная Осетия выделит 380 млн рублей на дороги проекта «Долина Симд»

Управление капитального строительства Северной Осетии объявило конкурс на строительство внутриквартальных дорог первого этапа города-спутника «Долина Симд», следует из данных портала госзакупок.

Фото: Министерство строительства и архитектуры Северной Осетии

Фото: Министерство строительства и архитектуры Северной Осетии

Начальная цена контракта составит 380 млн руб., финансирование пойдет из республиканского бюджета. Подрядчик выполнит земляные работы, уложит асфальт, обустроит тротуары, водопропускные трубы и газоны, завершив все до 30 ноября 2027 года. Заявки принимают до 23 марта 2026 года.

Проект «Долина Симд» призван решить проблему перенаселенности Владикавказа: власти рассчитывают переселить сюда до 36 тыс. жителей, построив 1 млн кв. м жилья на 265 га земли. Глава республики Сергей Меняйло лично курирует инициативу, подчеркивая комплексное развитие с парками, школами и детсадами — всего три школы и шесть садов войдут в инфраструктуру.

Изначально стройку планировали в селе Ногир между Владикавказом и селом, но из-за протестов местных жителей и нехватки территории в 120 га ее перенесли в поселение Гизель, где ранее передали сельхозземли под строительство. Жители Ногира опасались утраты пастбищ и курганов — более 10 археологических памятников, — а также роста нагрузки на экологию; власти пообещали раскопки и отказались от планов там.

Ранее в августе 2025 года аналогичный конкурс на дороги в Ногире оценили в 371,5 млн руб., но его отменили из-за переноса проекта. 22 сентября 2025 года, объявили тендер на подводящие инженерные сети за 269 млн руб. с дедлайном работ до октября 2028 года — заявки принимали до 6 октября. Общий горизонт проекта — 15 лет, с упором на местных застройщиков для создания рабочих мест и подготовки кадров; инвестором станет банковский сектор.

Министр строительства Марат Бетанов называет проект экологичным и прозрачным: сюда перенесут министерства, разгрузив центр столицы республики, и обеспечат жильем льготников по госпрограммам. Однако критика не утихает — некоторые застройщики опасаются потери прибыли, а в декабре 2025-го СМИ писали о спорах вокруг 2 млрд руб. инвестиций. Управляющая компания ООО «Долина Симд», созданная в октябре 2024-го, дорабатывает планы с инициативной группой жителей Гизели. Дороги проектируют четырехполосными с учетом нагрузки, чтобы все — от жилья до зон отдыха — находилось рядом с домами. Власти обещают удобство: человек не тратит время на поездки за базовыми услугами.

Станислав Маслаков

Новости компаний Все