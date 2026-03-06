Северная Осетия выделит 380 млн рублей на дороги проекта «Долина Симд»

Управление капитального строительства Северной Осетии объявило конкурс на строительство внутриквартальных дорог первого этапа города-спутника «Долина Симд», следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство строительства и архитектуры Северной Осетии Фото: Министерство строительства и архитектуры Северной Осетии

Начальная цена контракта составит 380 млн руб., финансирование пойдет из республиканского бюджета. Подрядчик выполнит земляные работы, уложит асфальт, обустроит тротуары, водопропускные трубы и газоны, завершив все до 30 ноября 2027 года. Заявки принимают до 23 марта 2026 года.

Проект «Долина Симд» призван решить проблему перенаселенности Владикавказа: власти рассчитывают переселить сюда до 36 тыс. жителей, построив 1 млн кв. м жилья на 265 га земли. Глава республики Сергей Меняйло лично курирует инициативу, подчеркивая комплексное развитие с парками, школами и детсадами — всего три школы и шесть садов войдут в инфраструктуру.

Изначально стройку планировали в селе Ногир между Владикавказом и селом, но из-за протестов местных жителей и нехватки территории в 120 га ее перенесли в поселение Гизель, где ранее передали сельхозземли под строительство. Жители Ногира опасались утраты пастбищ и курганов — более 10 археологических памятников, — а также роста нагрузки на экологию; власти пообещали раскопки и отказались от планов там.

Ранее в августе 2025 года аналогичный конкурс на дороги в Ногире оценили в 371,5 млн руб., но его отменили из-за переноса проекта. 22 сентября 2025 года, объявили тендер на подводящие инженерные сети за 269 млн руб. с дедлайном работ до октября 2028 года — заявки принимали до 6 октября. Общий горизонт проекта — 15 лет, с упором на местных застройщиков для создания рабочих мест и подготовки кадров; инвестором станет банковский сектор.

Министр строительства Марат Бетанов называет проект экологичным и прозрачным: сюда перенесут министерства, разгрузив центр столицы республики, и обеспечат жильем льготников по госпрограммам. Однако критика не утихает — некоторые застройщики опасаются потери прибыли, а в декабре 2025-го СМИ писали о спорах вокруг 2 млрд руб. инвестиций. Управляющая компания ООО «Долина Симд», созданная в октябре 2024-го, дорабатывает планы с инициативной группой жителей Гизели. Дороги проектируют четырехполосными с учетом нагрузки, чтобы все — от жилья до зон отдыха — находилось рядом с домами. Власти обещают удобство: человек не тратит время на поездки за базовыми услугами.

Станислав Маслаков