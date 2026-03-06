СКР оценил ущерб от подрыва моста в Брянской области в 680 млн рублей

Следственный комитет России (СКР) оценил ущерб от подрыва автомобильного моста в Брянской области в 680 млн руб. Об этом рассказал первый замглавы СКР Эдуард Кабурнеев на оперативном совещании с главой ведомства Александром Бастрыкиным. Инцидент произошел в мае 2025 года.

Господин Кабурнеев также поделился деталями расследования происшествия. По его словам, следствие установило причастность к подрыву автомоста украинских военнослужащих под руководством командующего Сил специальных операций ВСУ Александра Трепака и его подчиненного Богдана Ивашины. На основании разработанного ими плана семь военнослужащих ВСУ пересекли границу и подорвали опоры моста.

Из-за обрушения моста с рельсов сошел тепловоз. Как напомнил Эдуард Кабурнеев, при ЧП погибли семь человек, 72 пассажира пострадали, включая четырех детей.

Вечером 31 мая в Брянской области подорвали автомобильный мост. Его фрагменты упали на пассажирский поезд, в результате чего с рельсов сошли несколько вагонов. В ночь на 1 июня был также взорван железнодорожный мост на перегоне между станциями Остапово и Михайловский Рудник в Курской области. Утром в тот же день произошел взрыв перед маневровым локомотивом на перегоне между станциями Унеча и Жеча Брянской области. Тогда Александр Бастрыкин оценивал ущерб от всех терактов в 1 млрд руб.