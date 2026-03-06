Поврежденный трон Павла I в Эрмитаже обошелся посетителю в 847 тысяч рублей

Калининский районный суд Петербурга удовлетворил иск к посетителю Эрмитажа, который в марте 2025 года повредил музейный экспонат — трон магистра Мальтийского ордена, принадлежавший императору Павлу I. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале, с Александра Дробышева взыскали 825 813 рублей в счет возмещения стоимости реставрационных работ, а также госпошлину — 21 516 рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поврежденный трон магистра Мальтийского ордена в Эрмитаже, принадлежавший императору Павлу I

Фото: Wikipedia / Starus Поврежденный трон магистра Мальтийского ордена в Эрмитаже, принадлежавший императору Павлу I

Фото: Wikipedia / Starus

Инцидент произошел 21 марта прошлого года. Гость нарушил правила посещения, зайдя за ограждение и усевшись на трон конца XVIII века, чтобы сделать селфи. После замечания смотрительницы он отреагировал агрессивно и встал ногами на подножную скамеечку, причинив экспонатам механические повреждения. Нарушителя задержали сотрудники Росгвардии. В итоге Дробышев испортил сиденье, скамью и бархатную обивку.

Тронное кресло гроссмейстера Ордена Святого Иоанна Иерусалимского было изготовлено в 1799–1800 годах для Павла I, который принял орден под протекторат и носил титул Великого магистра. Экспонат поступил в коллекцию Эрмитажа в 1946 году из Музея этнографии народов СССР.

Андрей Маркелов