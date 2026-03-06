Глава СКР затребовал доклад о падении снега на пенсионерку и ее внучку в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад по факту падения снега на 71-летнюю пенсионерку и ее девятилетнюю внучку в Уфе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», снег упал с крыши здания №31 на Коммунистической улице. Пострадавших отправили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), они устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за своевременную очистку кровли здания от снега и наледи. Их бездействию дадут правовую оценку. Свою проверку также проводит прокуратура.

Майя Иванова