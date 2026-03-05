В Уфе возбудили уголовное дело из-за падения снега на пенсионерку и ее внучку

Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе после падения снега на 71-летнюю пенсионерку и ее девятилетнюю внучку на Коммунистической улице возбудил уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

Публикацию об инциденте выявили во время мониторинга соцсетей. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за своевременную очистку кровли здания от снега и наледи. Их бездействию дадут правовую оценку.

Как сообщал «Ъ-Уфа», пострадавшие из-за падения снега и наледи с травмами доставлены в больницу. Собственную проверку проводит прокуратура района.

Майя Иванова