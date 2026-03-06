Прокуратура Ставрополья начала проверку после смертельного ДТП в Георгиевске

Утром 6 марта 2026 года в Георгиевске Ставропольского края 19-летний водитель Mitsubishi сбил 52-летнюю женщину-пешехода на улице Октябрьской, сообщает ставропольская госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Инспекторы ГИБДД установили, что водитель, недавно получивший права, не привлекался к ответственности за нарушения ПДД за последний год. По инерции его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в пассажирскую Газель, следовавшую по маршруту Минеральные Воды — Георгиевск.

Женщина от полученных травм скончалась на месте. Три пассажира Газели и один пассажир Mitsubishi с травмами попали в Георгиевскую городскую больницу. Георгиевская межрайонная прокуратура оперативно начала проверку, фокусируясь на соблюдении законодательства о безопасности дорожного движения и скорости оказания медпомощи пострадавшим. Надзорное ведомство взяло под контроль все процессуальные действия, сообщает пресс-служба прокуратуры СК.

Инцидент произошел в 7:40. Прокуратура края организует проверку по факту ДТП в Георгиевском округе, где погиб 1 человек, еще 4 получили травмы. Водитель Mitsubishi, молодой стажер за рулем, не имел судимостей по ПДД, но допустил фатальную ошибку на прямом участке Октябрьской улицы. Столкновение с Газелью усилило последствия: микроавтобус перевозил пассажиров утреннего рейса из Минвод в центр Георгиевска, где плотный трафик усложняет маневры.

Местные власти и ГИБДД Ставрополья фиксируют рост аварийности в округе. В 2025 году Георгиевск отметил 127 ДТП с пострадавшими, 12 из них — со смертельным исходом, по данным регионального УГИБДД. Наезды на пешеходов составляют 28% инцидентов, часто из-за превышения скорости в жилых зонах.

Станислав Маслаков