Бастрыкин запросил доклад по факту наезда курьера на ребенка в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту тяжелого травмирования ребенка курьером на электровелосипеде, сообщает пресс-служба СК России. Инцидент произошел на проспекте Народного Ополчения в Петербурге, где четырехлетний мальчик попал под колеса электровелосипеда и был госпитализирован с серьезными травмами.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Личность водителя электровелосипеда уже установлена, с ним проводятся следственные действия. Господин Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Олегу Выменцу доложить об обстоятельствах травмирования несовершеннолетнего и ходе расследования.

Андрей Маркелов