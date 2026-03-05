Наезд электровелосипеда на ребенка в Петербурге стал уголовным делом

Следственный отдел по Кировскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после ДТП с участием электровелосипеда, в результате которого ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 4 марта в 20:05 у дома 115 по проспекту Народного Ополчения. 25-летний молодой человек, управлявший электровелосипедом Kugoo Kirin, сбил ребенка, шедшего по тротуару в сопровождении мамы. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Дело расследуется по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Сотрудники СКР устанавливают обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Артемий Чулков