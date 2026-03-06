В СКФО в 2025 году производство цветов выросло на 5%

Россельхозбанк зафиксировал рост производства цветов в Северо-Кавказском федеральном округе на 5% в 2025 году: объем превысил 5 млн штук против 4,76 млн годом ранее, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Эксперты банка прогнозируют сохранение динамики — к концу 2026 года регионы соберут свыше 5,3 млн цветов. Руководитель центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова отметила, что природно-климатические условия Северного Кавказа идеально подходят для выращивания разных видов цветов круглый год.

Ставропольский край лидирует в округе с 3,8 млн произведенных цветов, Северная Осетия-Алания следует за ним с 1,2 млн штук. Остальные регионы СКФО — Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Чечня — в совокупности дали около 1 млн штук, что усиливает позиции округа на общероссийском рынке. Худякова подчеркнула сбалансированное развитие отрасли: крупные агрокомплексы соседствуют со средними фермами и семейными хозяйствами, что обеспечивает устойчивый рост и повышает конкурентоспособность продукции.

Банк связывает успех с мягким климатом, обилием солнечных дней и плодородными почвами, которые позволяют круглогодично поставлять свежие цветы на рынки России. Разнообразие форм хозяйствования создает стабильную базу: агрокомплексы наращивают объемы за счет теплиц и технологий, фермеры осваивают нишевые сорта, а семейные хозяйства обеспечивают локальный спрос. Такой подход минимизирует риски и стимулирует инвестиции в отрасль.

Эта новость перекликается с общероссийскими трендами. В 2025 году страна произвела около 480 млн срезанных цветов и бутонов, а в 2026-м объем превысит 550 млн штук при росте на 15%. Денежный оборот рынка вырос с 450 млрд руб. до прогнозируемых 500 млрд. На Юге России (ЮФО) собрали 45 млн штук (+8%), Сибирь показала +12% до 24,6 млн, Центральный ФО лидирует с 184,7 млн. СКФО занимает скромную долю, но демонстрирует стабильность, опережая Урал (5,7 млн).

Спрос подогревают праздники вроде 8 Марта. В Ставрополе букет из 15 тюльпанов подорожал на 3% год к году до 3,4 тыс. рублей, авторские композиции выросли в продажах на 44%, средняя цена достигла 3,2 тыс. рублей (+1%). Производители Северного Кавказа активно осваивают онлайн-продажи и расширяют ассортимент, включая розы, хризантемы и сезонные сорта.

Станислав Маслаков