Молодежные сборные России по волейболу допустили к европейским турнирам

Европейская конфедерация волейбола (CEV) допустила молодежные команды из России к участию в турнирах под своей эгидой с национальной символикой. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Операционные аспекты и практическая реализация данного подхода будут разработаны и представлены на рассмотрение Административному совету CEV дополнительно»,— говорится в релизе. Также отмечается, что допуск следует за решением Международной федерации волейбола (FIVB), которая в декабре 2025 года разрешила юниорским командам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях с флагом и гимном.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских юниоров к участию в индивидуальных и командных турнирах без каких-либо ограничений, то есть с национальным флагом и гимном.

Таисия Орлова