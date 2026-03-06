Виктора Хмарина переизбрали гендиректором «РусГидро»

Совет директоров ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR) единогласно решил переизбрать Виктора Хмарина на должность гендиректора компании сроком на пять лет. Об этом сообщается в пресс-релизе «РусГидро». Голосование состоялось 5 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

2 февраля 2026 года совет директоров «РусГидро» назначил господина Хмарина исполняющим обязанности гендиректора.

Виктор Хмарин возглавляет ПАО «РусГидро» с ноября 2020 года, сменив Николая Шульгинова, который тогда стал министром энергетики, а в сентябре 2024-го — депутатом Госдумы от Хакасии.