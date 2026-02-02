Совет директоров «РусГидро» продлил полномочия гендиректора Виктора Хмарина

Совет директоров ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR) переизбрал генерального директора, председателя правления группы Виктора Хмарина на заседании 27 января. Об этом энергетическая компания сообщила на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Гендиректор «РусГидро» Виктор Хмарин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Гендиректор «РусГидро» Виктор Хмарин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Виктор Хмарин стал гендиректором ПАО «РусГидро» в ноябре 2020 года, сменив Николая Шульгинова, который тогда стал министром энергетики, а в сентябре 2024-го — депутатом Госдумы от Хакасии.

Господин Хмарин до 2014 года был заместителем директора по развитию бизнеса «Вита-Х», принадлежащей его отцу. С 2014 по 2015 годы господин Хмарин был советником первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева. В марте 2015-го он стал заместителем гендиректора «РусГидро» по экономике, инвестициям и закупочной деятельности, в январе 2019-го — членом правления и заместителем гендиректора компании.