Артемий Панарин забросил дебютную шайбу за «Лос-Анджелес»

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингс» Артемий Панарин забил первый гол за команду. Он отличился в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. У победителей шайбы также забросили Самуэль Хелениус, Майки Андерсон, Алекс Лаферрье и Адриан Кемпе. В составе проигравших отличились Бо Хорват, Адам Пелеч и Эмиль Хейнеман. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 из 35 бросков.

В феврале Артемий Панарин перешел в «Лос-Анджелес» в результате обмена с «Нью-Йорк Рейнджерс», который россиянин представлял с 2019 года. Хоккеист подписал с новой командой двухлетний контракт, по которому будет зарабатывать $11 млн за сезон.

Для капитана «Лос-Анджелеса» словенца Анже Копитара этот матч стал 1500-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 25-м игроком лиги, добравшимся до этой отметки. В этих встречах форвард набрал 1303 (446 голов + 857 результативных передач) очка. В составе клуба хоккеист дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014). Ранее он объявил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона НХЛ.

«Лос-Анджелес» занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 64 очка в 61 матче. «Нью-Йорк Айлендерс» с 75 очками по итогам 63 игр располагается на третьей строке дивизиона Метрополитен.

Таисия Орлова