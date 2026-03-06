В Ессентуках по требованию прокуратуры снесут девятиэтажную гостиницу
По требованию прокуратуры суд принял решение о сносе самовольно построенной девятиэтажной гостиницы по ул. Анджиевского, 1 «А» в Ессентуках. Здание построено с нарушением градостроительных норм. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края
«Застройщиком не соблюдены требования к этажности будущей гостиницы в курортной зоне города, превышены минимально допустимые отступы от смежных земельных участков, а также коэффициент застройки небольшой территории»,— пояснили в надзорном органе.
В прокуратуре добавили, что девятиэтажка построена в охранных зонах объектов культурного наследия без согласований и с нарушениями требований пожарной безопасности.
Требования надзорного ведомства удовлетворены.