В Ессентуках по требованию прокуратуры снесут девятиэтажную гостиницу

По требованию прокуратуры суд принял решение о сносе самовольно построенной девятиэтажной гостиницы по ул. Анджиевского, 1 «А» в Ессентуках. Здание построено с нарушением градостроительных норм. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

«Застройщиком не соблюдены требования к этажности будущей гостиницы в курортной зоне города, превышены минимально допустимые отступы от смежных земельных участков, а также коэффициент застройки небольшой территории»,— пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что девятиэтажка построена в охранных зонах объектов культурного наследия без согласований и с нарушениями требований пожарной безопасности.

Требования надзорного ведомства удовлетворены.

Наталья Белоштейн