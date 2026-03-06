Модернизацию насосных станций Лермонтова завершат в марте

В городе Лермонтове, входящем в агломерацию КМВ, специалисты «Ставрополькрайводоканала» приближаются к завершению программы модернизации ключевых насосных станций, отвечающих за подачу воды в жилые и курортные зоны, сообщили в предприятии.

Работы охватили два стратегически важных объекта: Малозападную подкачивающую станцию на улице Горной и насосную станцию № 1 на улице Комсомольской. В 2025–2026 годах филиал «Предгорный Межрайводоканал» закупил и установил современное насосное оборудование, системы автоматики и элементы электроснабжения, что позволило повысить надежность и пропускную способность системы водоснабжения.

Причиной масштабного обновления стало хроническое сезонное напряжение с водой в летний период, которое неоднократно фиксировали жители и фиксировали в отчетах администрации Лермонтова и региональных структур. Дефицит воды в Лермонтове и прилегающих поселках требует комплексных решений, включая модернизацию насосных станций и обновление водопроводных сетей.

На Малозападной подкачивающей станции по улице Горной новые агрегаты уже запущены и продемонстрировали свою эффективность: в микрорайонах, ранее испытывавших перепады давления, стабилизировался напор, сократилось число аварийных остановок. На насосной станции № 1 по улице Комсомольской инженеры завершают монтаж последних блоков оборудования и пусконаладочные работы. Планируемый запуск новой линии — в марте 2026 года.

После ввода в эксплуатацию пропускная способность системы в Лермонтове должна вырасти до ориентировочно 400 кубометров воды в час, что обеспечит стабильный напор даже в часы пикового потребления. Это позволит снизить риск внезапных отключений и повысить устойчивость инфраструктуры.

В Ставропольском крае действует масштабная программа модернизации водного хозяйства, в рамках которой в 2025 году заменили свыше 70 км водопроводных сетей, а в 2026 году запланировано вводить в эксплуатацию ряд новых скважин и ресурсных объектов. Три пробуренные скважины на Малкинском месторождении и капитальный ремонт еще семи источников обеспечат дополнительные объемы воды для Лермонтова, Михайловска, Светлограда и 12 сельских населенных пунктов.

Станислав Маслаков