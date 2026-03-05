Из стран Персидского залива перевезли почти 16 тыс. россиян

Около 15,8 тыс. российских граждан покинули страны Персидского залива с момента начала военной операции США и Израиля против Ирана. Только за минувшие сутки из Объединенных Арабских Эмиратов вылетели примерно 7 тыс. пассажиров, из них 3,9 тыс. — 5 марта, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С 2 по 4 марта авиакомпании выполнили 64 рейса из ОАЭ и Омана, вернув на родину 12,2 тыс. человек. Самолеты прибывали не только в Москву, но и в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар. За последние сутки из Дубая и Шарджи в Россию отправлено 35 рейсов.

В АТОР ожидают, что по итогам 5 марта будет выполнено около 90 рейсов, которые доставят домой примерно 17,5 тыс. пассажиров. Ранее в регионе оставалось более 20 тыс. россиян. Помимо авиации, для вывоза граждан задействованы погранпереходы Азербайджана, Армении и Туркмении.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию «Львиный рык» в Иране. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В тот момент в регионе оставалось более 20 тыс. россиян. Авиакомпании начали выполнять вывозные рейсы, в том числе из ОАЭ и Омана. Азербайджан, Армения и Туркмения организовали погранпереходы для вывоза граждан РФ.